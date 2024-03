Yeni parçası Lan ile gündemde olan Zeynep Bastık, 'Ben şu an mutluluktan delirmek üzereyim. Şarkımız global listede 21'nci sırada ve tek Türkçe şarkı. Her gün bir başarıya imza atıyoruz ve neyi kutlayacağımızı şaşırdık. Üst üste gelen rekoru hâlâ sindiremedik. Acayip şeyler yaşanıyor şu an' dedi.30 yaşındaki popçu, 'Şarkının adı Lan ve ben bu kelimeyi kaba bulmuyorum. Gerçek hayatımda da kullanıyorum bu kelimeyi. Kim kullanmıyor ki?' diyerek gülümsedi.İstanbul ve İzmir arasında mekik dokuyan Bastık, 'Arkadaşlar ben İzmir'e taşınmadım, bunu bilmenizi isterim. Sık sık gidip geliyorum sadece. Israrla 'Zeynep Bastık, İstanbul'u terk etti' haberleri yapılıyor ama buradayım. Pastoral bir yaşam sürüyorum orada. Hayatımı da yalnız yaşıyorum. Erkek arkadaşım var ama evlerimde tek başımayım' ifafelerini kullandı.30 yaşındaki popçu, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:Bir rüya mıydı yaşadığımız hâlâ inanamıyorum. Neredeyse bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla #21'e kadar yükseldik, Spotify'da günlük üç milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana. Her şey siz ‘lan'ı bu kadar sevdiğiniz için oldu. Canım Mabel'e, ekibime ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.