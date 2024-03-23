Estetik faturası ortaya çıktı!

Cenk Eren, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan 58 yaşındaki şarkıcının, iyileşme sürecinde basına görüntü vermediği ortaya çıkmıştı.Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda estetik operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Gündem olan fotoğrafta, Eren'in yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattığı anlaşılmıştı."SORUP DURUYORDUNUZ"Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cenk Eren, geçirdiği operasyonun ardından yayınladığı kareye, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düşmüştü.TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜCenk Eren'in operasyondan sonraki halini paylaşmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimi takipçileri çok beğenirken kimileri ise ünlü ismin bu halini hiç sevmedi. Adeta yorumun yağdığı gönderiye kullanıcılardan: "Çok yakışıklıydın, neden kendine bunu yaptın?", "Mükemmel görünüyorsun.", "Keşke kendine bunu yapmasaydın" gibi eleştiriler de geldi.OPERASYONUN FİYATI ORTAYA ÇIKTI: 1 MİLYON TL!"Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Cenk Eren'in geçirdiği operasyonun fiyatı ortaya çıktı. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesini gerdirmek için 800 bin ile 1 milyon TL arasında ödeme yaptı.