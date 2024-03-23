Demet Özdemir'den yeni paylaşım!

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında sonlandıran Demet Özdemir özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.Özdemir, son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından deniz kenarında çekilen yeni pozlarını paylaştı.Gönderisine, "Samimi olmak en güzel keramettir. Bırakın uçmak kuşlara münhasır olsun" mesajını yazan güzel oyuncuya, kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.Takipçileri ünlü isme; "Deniz kızı, net", "Parlayan yıldız" ve "Tek kelimeyle nefes kesici" gibi 2 binden fazla yorum yapıldı.