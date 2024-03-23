Demet Evgar'a övgü dolu sözler
Pelin Karahan, Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisiyle ilgili konuştu. Demet Evgar'ı övmeye doyamayan Pelin Karahan, "Muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" şeklinde konuştu.
Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıyan Pelin Karahan basın mensupları ile sohbet etti. Yeni projeleri hakkında konuşan Pelin Karahan, "Görüşmeler yapıyorum, şu sıralar senaryo okuyorum. Bakalım güzel bir diziyle ekranlara dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"DEMET EVGAR'IN MUHTEŞEM OYUNCULUĞU BENİ BÜYÜLÜYOR"
Güzel oyuncu Karahan, "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Karahan, dizide 'Bahar' karakterine hayat veren meslektaşı Demet Evgar için; "Televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. 'Bahar' dizisini izlerken Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" dedi.
"DEMET EVGAR'IN MUHTEŞEM OYUNCULUĞU BENİ BÜYÜLÜYOR"
Güzel oyuncu Karahan, "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Karahan, dizide 'Bahar' karakterine hayat veren meslektaşı Demet Evgar için; "Televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. 'Bahar' dizisini izlerken Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" dedi.