Demet Evgar'a övgü dolu sözler

Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıyan Pelin Karahan basın mensupları ile sohbet etti. Yeni projeleri hakkında konuşan Pelin Karahan, "Görüşmeler yapıyorum, şu sıralar senaryo okuyorum. Bakalım güzel bir diziyle ekranlara dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Güzel oyuncu Karahan, "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Karahan, dizide 'Bahar' karakterine hayat veren meslektaşı Demet Evgar için; "Televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. 'Bahar' dizisini izlerken Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" dedi.