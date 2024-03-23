Ayrılık nedenini açıkladı

Buray ile kısa bir süre önce ilişkisini noktalayan Ezgi Şenler ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı Buray ile ayrılık nedenini açıklayan Ezgi Şenler, "Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık" dedi.

Birçok başarılı projede rol almış olan Ezgi Şenler, şarkıcı Buray ile aşk yaşadı. Buray ile kısa bir süre önce ilişkisini bitirme kararı alan güzel oyuncu Ezgi Şenler, gündeme bomba gibi düşmüştü.Oyuncu Ezgi Şenler, şarkıcı Buray ile ayrılık sebebini ilk kez açıkladı. Güzel oyuncu Şenler; "Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun." dedi.