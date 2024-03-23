72 kilo veren ünlü ismi görenler tanıyamadı!

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi birçok dizide boy gösteren Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla gündem oldu. Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde 72 kilo veren oyuncunun değişimi şaşırttı. İşte Esin Gündoğdu'nun son hali...

Ünlüler camiasının tanınan simalarından biri olan Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda mide ameliyatı geçirerek kilo vermeye başlamıştı. Operasyondan önce 138 kilo olduğu bilinen oyuncu, şimdilerde fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.MODELLİK YAPMAYA BAŞLADIGeçirdiği operasyonun ardından fiziğini korumaya çalışan Esin Gündoğdu, oyunculuğun yanında modellikle de ilgileniyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından sık sık yeni haliyle çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.'GÜNDEN GÜNE ERİYOR'Verdiği kilolarla magazin gündeminde adından söz ettiren Gündoğdu hakkında sosyal medya kullanıcılarından: "Her geçen gün güzelleşiyor", "Günden güne eriyorsun", "İdeal kiloya ulaşmış" gibi yorumlar geliyor.'KENDİMİ ÇOK RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM'72 kilo vererek bambaşka biri haline gelen ünlü oyuncu değişimi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum."Aşk Yeniden adlı dizide canlandırdığı 'Ayfer' karakteriyle hafızalara kazınan Esin Gündoğdu'nun son hali...