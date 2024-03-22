Ünlü oyuncu ameliyat oldu!

Göz kapağındaki şişlikten rahatsızlık duyan Aynur Aydın, ameliyat oldu.Sosyal medyada aktif olan Aydın, son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Ünlü şarkıcı, “Çok şükür geçti gitti” dedi. Hayranları ünlü şarkıcının karelerine "Geçmiş olsun" mesajları yolladı.Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. Küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde edindi. Münih'teki Westend Opera Musical School'u bitirdi.