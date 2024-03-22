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Ünlü oyuncu ameliyat oldu!

Göz ameliyatı olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, operasyonun ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 22.03.2024 - 09:07 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Göz kapağındaki şişlikten rahatsızlık duyan Aynur Aydın, ameliyat oldu.

Sosyal medyada aktif olan Aydın, son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü oyuncu ameliyat oldu!

“Çok şükür geçti gitti”

Ünlü şarkıcı, “Çok şükür geçti gitti” dedi. Hayranları ünlü şarkıcının karelerine "Geçmiş olsun" mesajları yolladı.

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. Küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde edindi. Münih'teki Westend Opera Musical School'u bitirdi.

Ünlü oyuncu ameliyat oldu!
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