Sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMXXIV ile yeniden sahnelerde.Geçen haftaki gösterisini erken bitiren Yılmaz'ın, sağlık sorunu yaşadığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz, konuyla ilgili açıklamayı yeni gösterisi sırasında yaptı.Artık yaşlandığını söyleyen Yılmaz, 'Nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık.' dedi.Cem Yılmaz, gösterisi sırasında 'Söyleyeceklerini unutuyor' iddiasına da cevap verdi:'Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte.'