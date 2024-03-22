Paylaşımına yorum yağdı!

Süper model Bella Hadid, Vogue Italia için yapılan fotoğraf çekiminde atın üzerinde durduğu için hayranlarından eleştiri aldı.Atlara olan tutkusuyla tanınan 27 yaşındaki ünlü modelin poz verirken atın zarar görebileceği endişesiyle birçok kişi tepki gösterdi.Bir kullanıcı "Zavallı at" derken bir diğeri "Atın üzerinde durmanız ona zarar vermiyor mu?" diye yorum yaptı.Ancak tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi öven yorumlar yaptı. Bunlar arasında; "Sen o atın üzerinde kalmalısın! Binicilik sporunu seviyoruz", "Atların da dahil olacağını biliyordum. Onları seviyoruz" gibi yorumlar bulunuyordu.Hadid, şubat ayında katıldığı bir etkinlikteki sosyal medya paylaşımında etkileyici binicilik becerilerini sergilemişti. Bir binicinin bir jüri önünde bindiği atı yönetme yeteneğini gösterdiği bir yarışmaya katılan güzel model, at sevgisini herkese gösterdi.