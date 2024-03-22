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İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor! Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından büyüyen göbeğini gösterdi.

Ekleme: 22.03.2024 - 09:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.

İlk bebek 'Karla'

Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren şarkıcı ve eşi, kızlarına 'özgür' ve 'güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını vermişti.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

34. hafta

Doğuma sayılı günler kala Cemre Kemer'den yepyeni bir paylaşım geldi. Hamileliğinin 34'üncü haftasına giren şarkıcı, büyüyen karnıyla böyle poz verdi.

İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor

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