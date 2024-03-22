İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren şarkıcı ve eşi, kızlarına 'özgür' ve 'güçlü' anlamına gelen 'Karla' adını vermişti.Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.Doğuma sayılı günler kala Cemre Kemer'den yepyeni bir paylaşım geldi. Hamileliğinin 34'üncü haftasına giren şarkıcı, büyüyen karnıyla böyle poz verdi.