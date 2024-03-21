Yıllar sonra bir araya geldiler

Yıllar önce ekrana gelen popüler yapımlardan biri olan hatta tekrarları bile reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Beren Saat Bihter rolüyle Zerrin Tekindor ise Matmazel rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.Dizide iki düşman karakterini oynayan Beren Saat ile Zerrin Tekindor yıllar sonra buluştu.Beren Saat, yıllar önce aynı dizide rol aldığı arkadaşını sahnede izlemeye gitti.Tekindor’a destek için izlemeye giden Saat, o buluşmayı da sosyal medya hesabından yayınladı.Güzel oyuncu Zerrin Tekindor ile verdiği pozu şu notla yayınladı: "Hayranın olmak için bir neden daha"