Serhat Teoman'dan sinema çağrısı

Başrollerinde Serhat Teoman ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde yer aldığı "Sevmek Yüzünden" filmi vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin oyuncuları yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.Serhat Teoman, "Hayatta sınırlı sayıda zevkimiz var, buna tutunmamız gerek. Bir sürü dijital platform mevcut, sayısız film ve dizi izliyoruz ancak duyguları ortaklaştırıp kolektif yaşamanın tadının bambaşka olduğuna inanıyorum. Filmin tadı sinemada çıkar" dedi.Teoman; film hakkında "Kalıpların dışında bir film oldu" yorumunda bulundu.Klişelerden uzak bir film çektiklerini anlatan Serhat Teoman; "Romantik - komedi ve sinema filmi kavramları yan yana anıldığında hemen zihinde 'klişe', 'çok yapıldı' gibi anahtar kalıplar beliriyor. Ancak 'Sevmek Yüzünden', senaryoyu okuduğumda tüm bu kalıpları tabiri caizse, elinin tersiyle iteledi. Bir intikam hikâyesini mizah yanı da olan o kadar tatlı, yer yer sarsak bir noktadan ele almış ki çok hoşuma gitti. Her karakterin hikâyeye hizmet ettiği ansambl bir iş oldu" diyen Teoman, izleyenlerin içini açacak, kendi ilişkilerine farklı açıdan baktıracak ve de bolca gülümseterek keyifli vakit geçirtecek bir film olduğuna inandığını söyledi.İzleyicilerin erken bir yaz tatiline çıkmış gibi hissedeceklerini ve yaz aşklarını anacaklarını belirten Serhat Teoman, sözlerini; "Her ne olursa olsun bir ihanet karşısında ahlarının yerde kalmayacağını görecekler ve güçlü duruşun, özgüvenli kalmanın önemini fark edecekler. Benim canlandırdığım karakter sayesinde de yasın ardından umut ışığı olduğunu görecekler" şeklinde sürdürdü.