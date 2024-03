Bella Hadid'e tepki yağdı!

Ünlü model Bella Hadid sosyal medya hesabından bir moda çekiminden kareleri yayınladı. Çekimleri at üzerinde gerçekleştirilen Bella Hadid tepkilerin odağı haline geldi.

Son zamanlarda "dünyanın en güzel kadını" ilan edilmesi ile gündemden bir an olsun düşmeyen ünlü model Bella Hadid şimdi de moda çekimiyle adından söz ettirdi.Podyumların aranılan isimlerinden olan Bella Hadid çekimler için objektif karşısına geçti. At üzerinde bir çekim gerçekleştiren Hadid, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bella Hadid'i hayvana zarar vermekle suçladı. "Zavallı at", "Üzerine çıkıp ayakta durunca incitmedin mi onu?", "İn hayvanın üzerinden" gibi yorumlar yağdı.Ünlü modele yönelik beğenilerini dile getirenler, Hadid sayesinde binicilik sporunu sevdiklerini belirtti.