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Beyaz Gazete
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Yeğeniyle benzerlikleri şaşırttı!

Özel hayatını gözler önüne sermeyi tercih etmeyen oyuncu Emre Altuğ, son olarak sosyal medya hesabından yeğeniyle çekildiği pozunu yayınladı. Altuğ'un yeğeniyle olan benzerliği gündem oldu.

Ekleme: 20.03.2024 - 00:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde objektif karşısına çıkan Altuğ, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara ilgi çekici yanıtlar vermişti.

AŞKA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

2008 yılında nikah masasına oturduğu Çağla Şıkel'den 2018 yılında ayrılan Emre Altuğ'a uzun süredir bir ilişki yaşamadığı hatırlatıldı. Ünlü isim gelen 'Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?' sorusuna verdiği yanıtla aşka yeşil ışık yaktığını belirtti. Altuğ şu açıklamaları yapmıştı:

Yeğeniyle benzerlikleri şaşırttı!

Doğru zamanda görürsünüz. Ben hazırım ama henüz böyle bir durum yok.

54 yaşındaki şarkıcı Emre Altuğ, son olarak sosyal medya hesabından yeğeniyle çekildiği pozunu yayınladı. Kısa sürede gündem olan fotoğrafta ikilinin benzerliği dikkat çekti. Çağla Şıkel ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Emre Altuğ'un yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına: 'Akraba oldukları çok belli', 'Amca - yeğen çok benziyorlar' gibi yorumlar geldi.

Yeğeniyle benzerlikleri şaşırttı!


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