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Beyaz Gazete
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Yasemin Allen yeni bir aşka yelken açtı!

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, yeni sevgilisini sosyal medya hesabından paylaştı. Atış talimi yapan oyuncunun sevgilisinin FBI çalışanı olması gündem oldu.

Ekleme: 20.03.2024 - 00:41 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Yasemin Allen, en son olarak kendisi gibi oyuncu Tolga Güleç ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Büyük aşk yaşayan çiftin evlenecekleri konuşulurken, ayrılık kararı herkesi şaşırtmıştı.

"BEŞ AY ÇOK BÜYÜK BİR AŞK YAŞADIK"

Tolga Güleç, “Yasemin’le beş ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan. Ama birbirimize zaman ayıramadık. Ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü derken çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim” demişti.

Yasemin Allen yeni bir aşka yelken açtı!

ARADIĞI AŞKI BULDU

Ünlü oyuncu Yasemin Allen şimdi de yeni sevgilisi ile gündem oldu. Aradığı aşkı sonunda bulan Yasemin Allen, sevgilisi ile pozlarını peş peşe paylaştı. Oyuncu kalbini eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya’ya kaptırdı. İkili atış talimi yaptıkları sırada verdikleri pozu eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yasemin Allen yeni bir aşka yelken açtı!

"ŞİMDİ 'YENGE' DİYEBİLİRSİNİZ"

Bir takipçisi “Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?” diye sordu. Erdal Kaya da şu yanıtı verip aşkını itiraf etti:

İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz.

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