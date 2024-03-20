Ünlü oyuncu Türkiye'ye dönüyor!

'Bodrum Masalı' dizisinde Alara karakterine hayat veren ve o projeden sonra ünlenen Serel Yereli, daha sonra oyunculuğu bırakmıştı.Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.Sereli, 440 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geri taşınacağını duyurdu.'3 ay sadece ama sadece sağlıklı yaşama odaklanacağım. Mental sağlığımı toparlamaya Londra'ya taşınmıştım. Fiziksel sağlığımı toparlamaya TR'ye taşınıyorum.'Yereli, paylaşımıyla gündem olmayı başardı.