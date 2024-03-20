Takip ettikleri şaşırttı!

Serenay Sarıkaya yeniden ilişkileriyle gündemde. Bu zamana kadar pek çok isimle adı anılan Serenay Sarıkaya'nın, eskiden görüştüğü isimleri halen daha takip ettiği ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Magazin gündeminde sıklıkla ilişkileri ile yer alan Serenay Sarıkaya'nın, sosyal medyada halen daha eski sevgilileri ile takipleştiği ortaya çıktı.SERENAY SARIKAYA'NIN TAKİBİNE DÖNÜŞ YOKSerenay Sarıkaya halen daha Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin ve Cem Yılmaz ile takipleşmeye devam ediyor. Ancak Cem Yılmaz ve Umut Evirgen ünlü oyuncuyu takip etmiyor, Çağatay Ulusoy ile Kerem Bürsin ise takipleşmeye devam ediyor.Ünlü oyuncu öte yandan tarzıyla da gündem oluyor. Son olarak Tokyo'ya giden Sarıkaya, sosyal medyada trendlerde yer aldı.