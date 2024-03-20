Rüştü Onur'dan eğlenceli paylaşım

Güldür Güldür Show programı ile adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla da toplu taşıma kullanan ünlülerden oldu. Marmaray kullanan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, sokak müzisyenlerini paylaştı.

Show TV'de ekrana getirilen Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği Güldür Güldür Show programında "İbrahim" karakterini canlandıran Rüştü Onur Atilla son dönemde değişimi ile adından söz ettirdi.Tüp mide ameliyatı olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, bir yılda tam 45 kilo verdi. Bambaşka bir görünüme kavuşan Atilla, uzunca bir süre konuşuldu. 'Güldür Güldür Show'un 'İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, provalara giderken Marmaray'ı kullandı.Ünlü oyuncu toplu taşımada sokak müzisyenleriyle karşılaştı. Rüştü Onur Atilla, 'Aldırma Gönül' şarkısında onlara eşlik etti.