Pınar Saka, oğlu Kaan'a kavuştu!

Survivor All Star'a Aysu Keskin ile çıktığı düelloyu kaybederek veda eden Pınar Saka, Türkiye'ye döndü. Havaalanında oğluyla hasret giderdiği anları sevenleriyle paylaşan Saka, "Ve mutlu son" notunu düştü.

Survivor'da mavi takım yarışmacıları Aysu Keskin ve Berna Canbeldek ile kırmızı takımda yer alan Pınar Saka ve Gizem Memiç arasında düello heyecanı yaşamıştı.Gizem Memiç, ilk turda Aysu Keskin'i 5-0 mağlup etmayi başarmıştı. Berna Canbeldek de 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yenmişti. Bu skorların ardından Aysu ve Pınar, ikinci turda mücadele etmişti.FİNAL TURUNDA DA 5-3 MAĞLUP OLDUSema Aydemir'le olaylı kavgası sonrası çok konuşulan Survivor Pınar, düello sonunda Aysu'ya 5-3'lük skorlar kaydetti ve adaya veda eden yarışmacı olmuştu.'BENİ EN ÇOK DÜŞÜNDÜRECEK OLAN KAAN’IN BANA ÖZLEMİ'Pınar Saka, Survivor All Star'a katılacağını sevenleriyle şu paylaşımla duyurmuştu:Ve basliyoruz, 7 sene aradan sonra, ustelik bu sefer ‘anne’ olarak yarim kalan hikayemi tamamlamaya değil, onu beğenmediğim icin yeni hikayemi bastan yazmaya geldim! Köprünün altindaki sular değil sadece, köprüler bile değişti! Ve ben hazırım, keyifliyim, heyecanlı ve cok istekliyim. Beni en çok düşündürecek olan Kaan’ın bana özlemi ve bununla nasıl baş edeceğim kısmı ama onu Allah’a ve aileme emanet ettigim icin bu sureci en iyi şekilde atlatacagina guvenim tam! Onun için aldığım bu kararda ona özlemim beni daha da güclendirecek ve hırslandıracak! Ruh eşime kalbimi bırakıp geldim, özlem duygusu zorlayacak olsa bile biliyorum ki ayni şekilde özleniyor ve seviliyor olacağım, bu da bana güç verecek. Tüm sevdiklerim, arkadaslarim, 7 senedir benden bir kez umudunu kesmemiş canım #PSFC ailem ile biz Survivor 2024 All Star’a hazırız! Ben genelde meleğimdir, ama şeytanlar artık meleği göremez. Sakatlıksız, kazasız belasız ve olabildiğince fair play çerçevesinde geçmesini umuyorum bu surecin herkes için. Dualarınız benimle olsun, kalın sağlıcakla...'VE MUTLU SON'Survivor All Star'a veda eden Pınar Saka havalimanına iner inmez oğluyla hasret giderdi. O anları sevenleriyle paylaşan Saka, "Ve mutlu son ifadelerini kullandı.