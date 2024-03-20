Hazal Kaya'dan milyonluk anlaşma!

Dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle şimdiden unutulmaz oyuncular arasında yer alan Hazal Kaya, markaları da peşinden koşturan ünlü isimlerden.En son bir bebek pişik kremi reklamı için kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile kamera karşısına geçen Kaya, bir markaya daha 'evet' dedi.Kaya, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Aynı zamanda markanın tasarladığı cilt bakım ve makyaj merkezinin açılışına ev sahipliği yaptı.Oyuncunun bu anlaşma karşılığı 6 milyon TL aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta bir programa konuk olan ünlü oyuncu, artık çocuk düşünmediğini dile getirmişti. Hazal Kaya'nın iki çocuğu bulunuyor.