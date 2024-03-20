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Beyaz Gazete
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Güler Ökten'in son hali şaşırttı!

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Cevriye' karakterini canlandıran Güler Ökten'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ekleme: 20.03.2024 - 00:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:40 / Editör: Ozge Selin
Yayınladığı döneme damgasını vuran ve aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulan Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye karakterini canlandıran Güler Ökten, usta oyuncular arasında yer alıyor.

Yediden yetmişe birçok kişinin heyecanla izlediği dizi, yıllar önce final yapmasına rağmen usta oyuncu kadrosuyla ve eski bölümleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Fahriye Evcen gibi usta isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü, 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamış ve 174 bölüm sürmüştü. Diziye damga vuran karakterlerden biri de Güler Ökten'in canlandırdığı Cevriye olmuştu.

Güler Ökten'in son hali şaşırttı!

'ÇOK GÜZEL YAŞLANMIŞ'

Şimdilerde 82 yaşında olan Güler Ökten, son olarak sosyal medyada yayınladığı gönderisiyle uzun zaman sonra sevenlerine seslendi. Ünlü ismin son haline; 'Çok güzel yaşlanmış', 'Türkiye'nin en büyük oyuncularından biri', 'Kendisine saygılarımızı iletiyoruz' şeklinde yorumlar geldi.

Güler Ökten'in son hali şaşırttı!

'SEVENLERİME SEVGİLER'

Güler Ökten, sosyal medyada yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Merhaba ben Güler Ökten beni özleyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum kucak dolusu sevgiler...

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