Gonca Vuslateri'den sır gibi evlilik! Bugün öğle saatlerinde...

Gonca Vuslateri, sadece adı bilinen ve uzun bir süredir sır gibi saklanan sevgilisiyle bugün dünya evine girdi.

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada bebek müjdesini vermişti. Müjdeyi veren Vuslateri, sevgilisinin kim olduğunu sır gibi saklamıştı.Beyaz TV'de yayınlanan, hafta içi her gün magazin gündemine yön veren Söylemezsem Olmaz'ın İstihbarat Şefi Uğur Kotan tüm gerçeklere ulaştı. Kotan'ın haberine göre Gonca Vuslateri, sır gibi sakladığı sevgilisiyle bugün Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendi.7 aylık hamile olan Vuslateri, sevgilisi Levent bey ile bugün öğle saatlerinde dünyaevine girdi. Yapılan tören aileler arasında gerçekleşti.