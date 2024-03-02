Selma Ergeç'ten 'İnci Taneleri' açıklaması...

Etiler'de bir mekan çıkışı elinde içecekleri ile objektiflere yansıyan Selma Ergeç, ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevapladı.Ünlü isim, 'Piraye' karakteri ile oyuncu kadrosunda yer aldığı Kanal D dizisi İnci Taneleri hakkında konuştu."SENARYOYU OKUYUNCA KOLAY KARAR VERDİM"Her şey yolunda, dizimiz çok güzel gidiyor. Oynadığım karaktere alışmaya çalışıyorum. Yılmaz Bey şahane bir senaryo yazmış. Okurken çok da zor karar vermedim."HERKESİN TARTIŞMASI ÇOK GÜZEL"Ünlü oyuncu, "Dilber'in kıyafetlerinin ve dansının bu kadar tutacağını tahmin ediyor muydunuz?" sorusuna, "Beklemiyordum ama o kısım benim uzmanlık alanıma girmiyor. Hazar çok güzel bir performans sergiledi. Çok hak edilmiş bence. Herkesin tartışması ve beğenmesi çok güzel" yanıtını verdi.