Sahne tarzı dikkat çekti

Hindistan'ın en zengin insanlarından Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü yaptı. 2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Mukesh Ambani, Temmuz ayında 3 gün sürecek bir düğünle evlenecek olan oğlu için de bir parti düzenledi. 10 milyon dolar karşılığında partide sahne alan Rihanna, tarzıyla Yıldız Tilbe'ye benzetildi.Rihanna yeşil elbisesinin içine pembe tayt giyerek bir de pembe şapka taktı. Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları Rihanna için, "Rihanna mı diyelim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Yıldız Tilbe" yorumunu yaptılar.