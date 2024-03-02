Sahne tarzı dikkat çekti
Yıldız Tilbe imajıyla sık sık konuşulan isimlerden. Hindistan'ın en zengin insanlarından Mukesh Ambani'nin oğlunun düğünü için düzenlediği partide sahne alan Rihanna, partideki tarzıyla Yıldız Tilbe'ye benzetildi.
Hindistan'ın en zengin insanlarından Mukesh Ambani, 28 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü yaptı. 2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Mukesh Ambani, Temmuz ayında 3 gün sürecek bir düğünle evlenecek olan oğlu için de bir parti düzenledi. 10 milyon dolar karşılığında partide sahne alan Rihanna, tarzıyla Yıldız Tilbe'ye benzetildi.
RIHANNA, YILDIZ TİLBE'YE BENZETİLDİ
Rihanna yeşil elbisesinin içine pembe tayt giyerek bir de pembe şapka taktı. Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları Rihanna için, "Rihanna mı diyelim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Yıldız Tilbe" yorumunu yaptılar.
RIHANNA, YILDIZ TİLBE'YE BENZETİLDİ
Rihanna yeşil elbisesinin içine pembe tayt giyerek bir de pembe şapka taktı. Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları Rihanna için, "Rihanna mı diyelim yoksa sen mi gerçek ismini söylersin Yıldız Tilbe" yorumunu yaptılar.