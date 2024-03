Lara Fabian İstanbul'a geliyor

Albümleri 20 milyonun üzerinde satan Belçikalı dünya yıldızı Lara Fabian, zamansız klasiklerini seslendirdiği 'Je T'aime'nin Dünya Turnesi kapsamında 25 Nisan'da sevenleriyle buluşacak."Je T'aime" ve "I Will Love Again" parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden, albümleri 20 milyonun üzerinde satan Lara Fabian kariyerinde, onlarca uluslararası ödülün sahibi oldu."I Will Love Again" şarkısı Billboard Dans Müziği Listesi'nde 58 hafta boyunca 1 numarada kalan Lara Fabian, 1988 yılında 33. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Lüksemburg'u temsil etti ve "Croire" adlı parçayla 4. oldu.1991-2013 yılları arasındaki dizi ve filmlerde 13 şarkısıyla eşsiz bir performans sergiledi, 2002 yılında ise "Final Fantasy" filmi ile World Soundtrack Awards'ta, "En İyi Film Müziği" ödülüne layık görüldü.