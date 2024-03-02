  • USD: 31,24 - 31,30
  • EURO: 33,78 - 33,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lara Fabian İstanbul'a geliyor

Belçikalı dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, Dünya Turnesi kapsamında 25 Nisan'da İstanbul'da konser verecek.

Ekleme: 2.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 2.03.2024 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Albümleri 20 milyonun üzerinde satan Belçikalı dünya yıldızı Lara Fabian, zamansız klasiklerini seslendirdiği 'Je T'aime'nin Dünya Turnesi kapsamında 25 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.

"Je T'aime" ve "I Will Love Again" parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden, albümleri 20 milyonun üzerinde satan Lara Fabian kariyerinde, onlarca uluslararası ödülün sahibi oldu.

"I Will Love Again" şarkısı Billboard Dans Müziği Listesi'nde 58 hafta boyunca 1 numarada kalan Lara Fabian, 1988 yılında 33. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Lüksemburg'u temsil etti ve "Croire" adlı parçayla 4. oldu.

Lara Fabian İstanbul'a geliyor

LARA FABIAN HAKKINDA

1991-2013 yılları arasındaki dizi ve filmlerde 13 şarkısıyla eşsiz bir performans sergiledi, 2002 yılında ise "Final Fantasy" filmi ile World Soundtrack Awards'ta, "En İyi Film Müziği" ödülüne layık görüldü.


Başkan Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi açılışında konuşuyor
Gazze sözleri rahatsız etti! Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt!
Başkan Erdoğan Antalya'da halka hitap ediyor
CHP Genel Başkanı Özel'den tepki çeken sözler! 'Biz bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz'
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan skandal sözler! Kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…
THK’dan yeniden “Güçlü Türkkuşu” müjdesi
KAAN’ın yankısı dinmiyor! ABD medyasında çarpıcı sözler: Türkler yeni bir titan üretti!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, salı günü Ankara'ya gelecek
İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Narlıdere Metrosu bitti işçilerin maaşları ödenmedi! Şantiyede eylem
CHP'de kaosun yeni adresi Kırklareli! Rüşvet, tehdit, iftira: Özgür Özel adaylıktan çekilmemi istedi
Türkiye mazlumlara el uzatıyor! Gazze için yardım gemisi yola çıkıyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Erdoğan'a övgü: Avrupa kıtasını kurtardı
Kamu Denetçiliği Kurumu Lahey’e göndermek üzere hazırladı! 368 sayfalık soykırım raporu
20 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İsrail hükümet sözcüsü sivil katliamını doğruladı! Öldürülen siviller için skandal sözler
Akşener'den olay CHP çıkışı: Bıktım, usandım! Midem bulanıyor artık
Mansur Yavaş’ın kirli planı çöktü: Turgut Altınok’a soru soran kişi belediye personeli çıktı!
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den Murat Kurum'a teşekkür
Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor
Meteoroloji uyardı! Gökten çamur yağacak

Meteoroloji uyardı! Gökten çamur yağacak

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor! Kira beyanname süreci başladı

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor! Kira beyanname süreci başladı

BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

BTK'dan tavan fiyat ayarı! İşte o tarih

Aynı ilde ikinci piton vakası: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Aynı ilde ikinci piton vakası: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Balıkesir'de 'dev' yakalandı! 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım'

Balıkesir'de 'dev' yakalandı! 'Bana saldırmaya hazırlandığı sırada çok hızlı davrandım'

Akdeniz sahillerinde korkutan tehlike: Ölüsüne bile dokunmayın!

Akdeniz sahillerinde korkutan tehlike: Ölüsüne bile dokunmayın!