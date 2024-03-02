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'Konserlerim evlenme dairesine döndü'

Şakıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılını Volkswagen Arena'da verdiği konserle kutladı. ‘Meleklerin Sözü Var’ parçasını seslendirdiği anda bir seyircinin sevgilisine evlenme teklifi ettiğini fark eden sanatçı, mutlu çifte yönelik esprili sözleriyle herkesi güldürdü.

Ekleme: 2.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 2.03.2024 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Müzik piyasasına 2004 yılında ‘Zalim’ şarkısı ile adım atan Yalın, "20 sene gerçekten çok uzun bir zaman. Sizin sevginizle varolmak çok kıymetli. İlk günden itibaren bunu kaybetme korkusunu yaşadım. Şarkılarımı ilk yayınladığımda, ‘Bir şarkılık adam, devamı gelmez!’ dediler. 20 senedir aynı korku ile yaşanır mı? Vallahi yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"MUTSUZLUKLARI KAPININ ARDINA BIRAKALIM"

20 senedir var olmam sizin sayenizde. Yağmurda, karda, doluda farketmeksizin hep geldiniz. Hâlâ geliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O yüzden 'Bütün mutsuzluklarımızı şu kapının ardına bırakalım' diyorum. Burada sadece mutlu olalım. 2.5 saat boyunca hepimiz sadece mutlu olacağız.

'Konserlerim evlenme dairesine döndü'

"YERİNİZDE OLSAM BEN DE BÖYLE BİR ŞEYİ DENEYİMLERDİM"

Yalın, ‘Meleklerin Sözü Var’ şarkısını seslendirdiği anda seyirciler arasından biri sevgilisine evlenme teklifi etti. Şarkı sonrası evlenme teklifi eden çifti kutlayan sanatçı, “Evlenme teklifi edilmiş, kabul edilmiş. Gerçekten benim konserlerim evlenme dairesine döndü. Ben de olsam yerinizde böyle bir şeyi deneyebilirdim. Kızı Yalın konserine getirmişsin, reddedemeyeceği yerde kıstırmışsın" sözleriyle çifte takıldı.

Sanat hayatına altı albüm, 24 single, yedi cover ve 39 klip sığdıran sanatçı, sahnesinin ikinci yarısına seyircilerin arasından girdi, söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı 'Mümkündür'ü seslendirdi.

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