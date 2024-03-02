Müzik piyasasına 2004 yılında ‘Zalim’ şarkısı ile adım atan Yalın, "20 sene gerçekten çok uzun bir zaman. Sizin sevginizle varolmak çok kıymetli. İlk günden itibaren bunu kaybetme korkusunu yaşadım. Şarkılarımı ilk yayınladığımda, ‘Bir şarkılık adam, devamı gelmez!’ dediler. 20 senedir aynı korku ile yaşanır mı? Vallahi yaşıyorum" şeklinde konuştu.20 senedir var olmam sizin sayenizde. Yağmurda, karda, doluda farketmeksizin hep geldiniz. Hâlâ geliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O yüzden 'Bütün mutsuzluklarımızı şu kapının ardına bırakalım' diyorum. Burada sadece mutlu olalım. 2.5 saat boyunca hepimiz sadece mutlu olacağız.Yalın, ‘Meleklerin Sözü Var’ şarkısını seslendirdiği anda seyirciler arasından biri sevgilisine evlenme teklifi etti. Şarkı sonrası evlenme teklifi eden çifti kutlayan sanatçı, “Evlenme teklifi edilmiş, kabul edilmiş. Gerçekten benim konserlerim evlenme dairesine döndü. Ben de olsam yerinizde böyle bir şeyi deneyebilirdim. Kızı Yalın konserine getirmişsin, reddedemeyeceği yerde kıstırmışsın" sözleriyle çifte takıldı.Sanat hayatına altı albüm, 24 single, yedi cover ve 39 klip sığdıran sanatçı, sahnesinin ikinci yarısına seyircilerin arasından girdi, söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı 'Mümkündür'ü seslendirdi.