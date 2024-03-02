Kaan Taşaner'in dişçi gerginliği!

2021 yılından beri aşk yaşayan oyuncu Kaan Taşaner (44) ile kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Seray Dura, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Niantaşı'nda bir apartmana girdikleri sırada görüntülenen Kaan Taşaner-Seray Dura çifti, muhabirlerin röportaj isteğini, "Sonra yapalım, biraz işlerimiz var" diyerek geri çevirdi.



Keyifsiz hali dikkatlerden kaçmayan oyuncunun, dişleriyle ilgili sorun yaşadığı için doktora geldiği öğrenildi.