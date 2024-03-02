İbrahim Tatlıses'e Şafak Sezer sürprizi!

Arabesk müziğin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, Günay Restaurant'da müzikseverlerle buluştu. Üç saat sahnede kalan sanatçı, slow parçalarıyla duygusal anlar yaşatırken, hareketli parçalarıyla da sevenlerini yerine oturtmadı.

İbrahim Tatlıses, oyun havalarından arabeske uzanan zengin repertuvarıyla müzik ziyafeti sundu. 'İmparator' lakaplı sanatçı; 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle' ve 'Mavi Mavi' gibi sevilen parçaları seslendirdi.ŞAFAK SEZER İLE 'SARHOŞ' DÜETİTatlıses'i dinlemeye gelenler arasında Şafak Sezer de vardı. Ünlü komedyeni sahneye davet eden Tatlıses, 'Sarhoş' parçasını Şafak Sezer'le birlikte seslendirdi. İkili, düetleriyle geceye damga vurdu.