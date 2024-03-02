Esra Erol ailesiyle kamera karşısında...

Ali Özbir ile evli olan iki çocuk annesi Esra Erol, annesi ve babası ile bir karesini takipçileri ile paylaştı.

Ali Özbir ile mutlu bir evliliği olan Esra Erol eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.Ünlü sunucu bu defa annesi ve babası ile bir karesini paylaşarak "Aile çok kıymetli en güvenli kale, en sakin liman. Kıymetini bilin, sarılın, öpün nazlanın…" notunu düştü.