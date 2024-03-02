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Burcu Kara çocukluğuna döndü!

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Komiser Seval' karakterini canlandıran iki çocuk annesi Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşını kutladı.

Ekleme: 2.03.2024 - 02:05 Güncelleme: 2.03.2024 - 02:09 / Editör: Ozge Selin
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında evlendikten sonra oğulları Ali Çınar (7) ve Can'ı (2) kucağına alan Burcu Kara, uzun süre setlere ara vermişti. Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara dönen oyuncu, 44 yaşına girdi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından doğum gününe özel bir çocukluk fotoğrafını yayınlayan Burcu Kara, "Mutlu yıllar küçük kız" mesajını yazdı. Oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğen aldı.

Burcu Kara çocukluğuna döndü!
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