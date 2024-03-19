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Beyaz Gazete
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Belki geri gelirim, belli değil'

Geçtiğimiz sene ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Ece Sükan, Etiler'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşarak arkadaşının doğum günü partisine katıldığını söyleyen Sükan, eğlence gecesinin devam edebileceğinin sinyalini verdi.

Ekleme: 19.03.2024 - 09:21 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve stilist Ece Sükan'ın, Duygu Sarışın'la yedi yıllık ilişkisine nokta koyan, kendisinden 14 yaş küçük Çağatay Ulusoy'la yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

Belki geri gelirim, belli değil'

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Geçtiğimiz nisan ayında Bensu Soral, birlikte rol aldıkları dizinin setinin ardından Rıza Kocaoğlu ile eğlenmeye gitmişti. Bir gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikiliye, Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy da eşlik etmişti. Ünlü oyuncular, gecenin sonunda Arnavutköy'de Ece Sükan’ın evine gitmişti.

Ulusoy, "Bir projede birlikte çalıştık. Ece Hanım'la daha eski bir tanışıklığımız var aslında. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi, yanlış bir şekilde dile getirdiler. Altında bir şey aranacak bir durum yok bence. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen" açıklamasını yapmıştı.

Belki geri gelirim, belli değil'

"DOĞUM GÜNÜ DEVAM EDİYOR"

47 yaşındaki Ece Sükan, son olarak önceki gece Etiler'de yer alan bir sushi restoranından çıkarken objektiflere takıldı.

Bir doğum günü partisine katılan oyuncu, ayaküstü gazetecilerle konuşarak; "Doğum gününden çıktık. Arkadaşlarımızın doğum günü vardı hala devam ediyor. Benim arkadaşlarım geldi yurt dışından, onlarla az ileride buluşup eve gideceğim. Belki de geri gelirim, belli değil" diyerek güldü.

Sükan, daha sonra yürüyerek oradan ayrıldı.
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