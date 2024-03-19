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Bakın eşi hangi oyuncu çıktı!

Pis Yedili, Göç Zamanı, Akrep, Evlilik Hakkında Her Şey, Yabani gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Bertan Asllani'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Bertan Asllani'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Asllani'nin 4 sene önce Selena'nın ünlü oyuncusuyla evlendiğini ilk kez öğrenenler de şaşıp kaldı. Bakın Bertan Asllani'nin aynı dizide de rol aldığı oyuncu eşi kim...

Ekleme: 19.03.2024 - 09:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Kariyeri boyunca Pis Yedili, Göç Zamanı, Akrep, Evlilik Hakkında Her Şey gibi birçok dizide rol alan Bertan Asllani'nin hayatı merak konusu oldu. Makedonya'da dünyaya gelen Asllani'nin özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

BERTAN ASLLANİ KİMDİR?

Bertan Asllani, 3 Temmuz 1990 tarihinde Makedonya'nın Üsküp kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzik ve spora yönelen Asllani, 12 yaşındayken de beste yapmaya başladı.

Bakın eşi hangi oyuncu çıktı!

Küçük yaşlarda müzik ve spora yönelen Asllani, 12 yaşındayken de beste yapmaya başladı.

Bakın eşi hangi oyuncu çıktı!

Asllani'nin 4 yıl önce Selena'nın ünlü oyuncusuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Bertan Asllani ve eşi Hazal Şenel


Bakın eşi hangi oyuncu çıktı!

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