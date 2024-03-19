83 gün sonra görüntülendi

83 gündür ortalarda görünmeyen ve öldüğü iddia edilen Kate Middleton ile eşi Prens William, alışveriş yaparken görüntülendi. Kraliyet ailesinin önemli bir haber açıklayacağı iddia edilirken Kate Middleton ile Prens William'ın ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

Karın bölgesinden ameliyat olmasının ardından adeta sırra kadem basan Galler Prensesi Kate Middleton'ın öldüğü iddiası X platformunda büyük ses getirdi. Kraliyet ailesinin açıklama yapacağı iddiaları gündeme gelirken Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile İngiltere'deki bir kasabada alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan habere göre, Galler Prensesi, eşi Prens William ile beraber Cumartesi gününü evinin yakınlarındaki bir kasabada alışveriş yaparken görüntülendi.Gazeteye açıklama yapan bir görgü tanığı "Bütün dedikodulara rağmen ünlü çifti karşımda görünce dondum kaldım. Kate, William ile alışveriş yapıyordu, mutlu ve iyi görünüyordu" ifadelerini kullandı.