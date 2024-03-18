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Özkan Uğur'suz MFÖ konseri

MFÖ grubu, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'suz Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sahne aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi. Konseri izlemeye giden Gülben Ergen, duygularını dile getirdi.

Ekleme: 18.03.2024 - 09:03 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Şarkıları ve rol aldığı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle gönüllerde taht kuran Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenfomayı tedavi sürecinin ardından atlatmıştı. Hastalığı nükseden usta müzisyenin yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği ortaya çıkmıştı. Hayranları sanatçıdan gelecek iyi haberi beklerken, Özkan Uğur, geçtiğimiz temmuz ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Acı haber sonrası 7'den 77'ye herkes yasa boğulmuştı. Özkan Uğur'un ardından yapılan paylaşımlarda ise eski bir video öne çıkmıştı.

"AH TONTONUM GİTTİĞİN YERDE GÜZEL UYU"

Özkan Uğur'un grup arkadaşlarıyla birlikte "No Problem" isimli parçalarını seslendirirken bir anda duygulanması, Mazhar Alanson'un "Ah tontonum" demesi ve o anki atmosfer yeniden gündeme gelöişti. Video sosyal medyada defalarca kez paylaşılarak "Ah tontonum, gittiğin yerde güzel uyu" yorumları yapılmıştı.

DUYGULARINA HAKİM OLAMADILAR

MFÖ grubu, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'suz Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sahne aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede ekranda sık sık Uğur'un fotoğraflarına yer verildi. Bir ara Mazhar Alanson ve Fuat Güner, duygularına hakim olamadı.

Özkan Uğur'suz MFÖ konseri

"BİR SENE ÖNCE BU SALONDAYDI"

Seyirciler Özkan Uğur'u ayakta alkışlarken, Alanson ve Güner, arkadaşlarını gözyaşları içinde andı. Güner, "Bir sene önce burada, bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar biz, "Merhaba" diyelim dedik hepinize" dedi.

"ONU YAŞAMAK GEREKİYOR"

Konseri izlemeye giden Gülben Ergen, "Özkan Uğur'suz düşünemiyorum. MFÖ konserine geldim, onu da dinleyeceğim gibi hissediyorum. MFÖ dinleyerek büyüdüm. Benim çocuklarım da seviyor. Ben de halen seviyorum. Her sene mutlaka MFÖ konserine giderim. Özkan'ı kelimelerle anlatmak zor. Onu yaşamak gerekiyor. Mazhar ve Fuat onu güzel yaşatıyorlar" dedi. Gözünden operasyon geçiren Ergen, "Acayip bir dönem geçirdim. Yaptığım bir konser zordu. Retinada iç kanama ve sonrada yırtık teşhisiyle ameliyat oldum. Ama her şeyin geçtiği gibi o da geçti" diye konuştu.

Oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen'de konseri izlemeye gelenler arasındaydı. İkili, konser boyunca duygusal anlar yaşayarak, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e şarkılarda eşlik etti.

Özkan Uğur'suz MFÖ konseri


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