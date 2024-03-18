Nesrin Sipahi: Hayır, ölmedim!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Nesrin Sipahi’nin hayatını kaybettiği sosyal medyada bir anda yayıldı. Sipahi'nin yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşarken gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı."ŞOK İÇİNDEYİZ"Nesrin Sipahi'nin menajeri Zeynep Göktürk, bir açıklama yaptı; “Şu an Nesrin Hanım ile birlikteyiz. Bu yalan haber nereden çıktı, şok içindeyiz. Nesrin hanım gayet sağlıklı. Bugün de yeni yaptığı düetle ilgili bir toplantısı var. Yakında şarkısı piyasaya çıkacak” dedi."KARIŞIKLIK YAŞANDI"Bunun üzerine, haberi sosyal medyada ilk kullanan kişi; “Vefat eden sanatçımız Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. İsimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış” dedi.ÖDÜL ALMIŞTINesrin Sipahi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nde Musiki alanında ödüle layık görülmüştü. Sipahi'ye ödülünü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.NESRİN ERSİPAHİ KİMDİR?İskenderun'da dünyaya gelen Nesrin Ersipahi, İskenderun Musiki Cemiyeti'ne girerek ilk musiki derslerini aldı. Bestekâr ve TRT Müzik Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Özgen Gürbüz başta olmak üzere, birçok değerli ustadan nota, usul, nazariyat ve repertuar dersleri aldı.Alâeddin Yavaşça imzalı sertifikası da bulunan Nesrin Ersipahi, "Sevde Gör Gülüm" adlı 12 eserden oluşan CD'si ile dikkat çekti. Klasik Türk sanat müziğine yönelen sanatçının, TRT denetiminden geçen çeşitli radyo ve televizyon programlarında yayınlanan 29 eserlik 2 ayrı tanıtım CD'si de bulunuyor. Ersipahi, çok sayıda konserde de solist olarak sahneye çıktı.