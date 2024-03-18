Hande Yener'in acı günü!

Şarkıları, sahnesi ve tarzıyla her zaman konuşulan Hande Yener, bu defa acı bir haberle gündeme geldi. 2012 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle babası Erol Özyener’i kaybeden ünlü sanatçının uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi.Yener, sosyal medya hesabından "Dünyamı kaybettim’’ diyerek acı haberi paylaştı;"Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim… Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."Hande Yener’in annesi, 2015 yılında beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü şarkıcı, o dönem annesinin sağlık durumuyla ilgili ‘’Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçlarını içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım.’’ demişti.