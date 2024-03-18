  • USD: 32,12 - 32,18
  • EURO: 34,97 - 35,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Grup Laçin'in üyesi hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran ve Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'den üzücü haber geldi. Grup Laçin'in üyesi Şeref Baldemir hayatını kaybetti. Üzen haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu.

Ekleme: 18.03.2024 - 01:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
90'lı yılların efsane gruplarından Grup Laçin bir döneme 'Bekar Gezelim' adlı şarkılarıyla damga vurdu. “Bekar Gezelim” isimli şarkısıyla 90’lı yıllara damgasını vuran Grup Laçin, aynı şarkının yeni versiyonuyla yıllar sonra yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.

Grup üyeleri arasında Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümüt, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı yer alıyordu. Grup Laçin grubundan üzen haber geldi. Akordeon sanatçısı Şerif Baldemir hayatını kaybetti.

Grup Laçin'in üyesi hayatını kaybetti

2.5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYMIŞ

Şerif Baldemir, 2,5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bu üzücü haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu.

Grup Laçin'in üyesi hayatını kaybetti

"ACI KAYBIMIZ!"

Çağrı paylaşımında "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur" dedi.
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart'ta 'yeniden İstanbul' diyeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar
CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum açıkladı! İstanbul'da öncelik bu iki konu olacak
Bakan Mehmet Şimşek manipülasyonlara sert çıktı! Uydurma haberleri yalanlamaktan yorulduk
Fondaş Medya'dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar 'Dolar 40 TL' manipülasyonu!
Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağı deşifre oldu: 4 başlıkta gruplandırdılar! İşte o isimler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Beylikdüzü'nden CHP'ye rant yolu! Kirli para skandalında her taşın altından İmamoğlu'nun yol arkadaşları çıktı
İşte İstanbul'un metro gerçeği! İmamoğlu 47 kilometreden sadece 8'ini yaptı
Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalar
Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!
Hatay anketinde Lütfü Savaş detayı! CHP'ye şok: Fark 16 puana çıktı
Başkan Şadi Yazıcı hizmette durmak bilmiyor! Tuzla Barış Manço Ortaokulu açıldı
Kocaeli'nde ulaşım kolaylaşıyor! Şehir hastanesi tramvay hattı hizmete giriyor
T... Avustralya'da gündem KAAN
AK Partili Kabaktepe açıkladı: İşte İstanbul için son anket sonuçları....
Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Deprem uzmanından İstanbul depremi uyarısı! Marmara'da o faya dikkat çekti: 7.8 büyüklüğünde...

Deprem uzmanından İstanbul depremi uyarısı! Marmara'da o faya dikkat çekti: 7.8 büyüklüğünde...

Coronavirüs aşısı olanlar dikkat! Aşı yaptıran milyonlarca kişinin...

Coronavirüs aşısı olanlar dikkat! Aşı yaptıran milyonlarca kişinin...

Deprem uyarı sisteminde sona gelindi: 16 saniye öncesinde depremi haber verecek!

Deprem uyarı sisteminde sona gelindi: 16 saniye öncesinde depremi haber verecek!

'Milli Enerji'de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

'Milli Enerji'de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

Köpekten kaçarken bacağı kırıldı! Yüksek miktarda tazminat kazandı

Köpekten kaçarken bacağı kırıldı! Yüksek miktarda tazminat kazandı