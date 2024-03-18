Grup Laçin'in üyesi hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran ve Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'den üzücü haber geldi. Grup Laçin'in üyesi Şeref Baldemir hayatını kaybetti. Üzen haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu.

90'lı yılların efsane gruplarından Grup Laçin bir döneme 'Bekar Gezelim' adlı şarkılarıyla damga vurdu. “Bekar Gezelim” isimli şarkısıyla 90’lı yıllara damgasını vuran Grup Laçin, aynı şarkının yeni versiyonuyla yıllar sonra yeniden müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.Grup üyeleri arasında Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümüt, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı yer alıyordu. Grup Laçin grubundan üzen haber geldi. Akordeon sanatçısı Şerif Baldemir hayatını kaybetti.2.5 AYDIR YOĞUN BAKIMDAYMIŞŞerif Baldemir, 2,5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bu üzücü haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu."ACI KAYBIMIZ!"Çağrı paylaşımında "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur" dedi.