Evinin kirası şoke etti!
Boğaz manzaralı yeni eve taşınan Ömer'in yıldızı Gökçe Bahadır, aylık 270 bin lira kira ödüyor.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla rolüyle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, geçtiğimiz yaz gözlerden uzak yaptıkları tatille gündeme gelmişti.
Lüks bir tatil tercih etmeyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.
Boğaz manzaralı
Ömer dizisiyle ekranda olan Bahadır şimdi de yeni eviyle dikkat çekti. Bu aralar ‘Ömer’ dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi ile konuşuluyor.
270 bin lira
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi 270 bin liraya kiralamış. Gökçe Bahadır’ın görür görmez hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray’ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata'nın, aylık 5 bin euroya oturduğu öğrenildi.
Gökçe Bahadır- Emir Ersoy çiftinin Bodrum’da tadilatı yeni biten villaları da dillerde.
Lüks bir tatil tercih etmeyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.
Boğaz manzaralı
Ömer dizisiyle ekranda olan Bahadır şimdi de yeni eviyle dikkat çekti. Bu aralar ‘Ömer’ dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi ile konuşuluyor.
270 bin lira
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi 270 bin liraya kiralamış. Gökçe Bahadır’ın görür görmez hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray’ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata'nın, aylık 5 bin euroya oturduğu öğrenildi.
Gökçe Bahadır- Emir Ersoy çiftinin Bodrum’da tadilatı yeni biten villaları da dillerde.