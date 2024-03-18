Evinin kirası şoke etti!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla rolüyle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, geçtiğimiz yaz gözlerden uzak yaptıkları tatille gündeme gelmişti.Lüks bir tatil tercih etmeyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.Ömer dizisiyle ekranda olan Bahadır şimdi de yeni eviyle dikkat çekti. Bu aralar ‘Ömer’ dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi ile konuşuluyor.Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi 270 bin liraya kiralamış. Gökçe Bahadır’ın görür görmez hayran kaldığı evde daha önce Galatasaray’ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata'nın, aylık 5 bin euroya oturduğu öğrenildi.Gökçe Bahadır- Emir Ersoy çiftinin Bodrum’da tadilatı yeni biten villaları da dillerde.