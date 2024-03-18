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Cenk Eren yüzüne estetik yaptırdı!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüzüne estetik yaptırdığını açıkladı. Eren, yüzünün son halini; "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notuyla yayımladı.

Ekleme: 18.03.2024 - 02:02 Güncelleme: 18.03.2024 - 02:04 / Editör: Ozge Selin
Cenk Eren, konser öncesinde basın mensuplarıyla duygularını paylaşmıştı. Hayatında kimse olmadığını söyleyen Cenk Eren eğer olursa göğsünü gere gere, bağıra bağıra paylaşacağını kimseden saklamayacağını söylemişti.

"Kimse yalnız kalmak istemez" diyen Eren, "Doğru insanı bulamadığınız zaman büyük problemler yaşanıyor, doğru insanı bulmak gerekiyor ben de buna dikkat ediyorum" demişti.

Cenk Eren yüzüne estetik yaptırdı!

ESTETİK KERVANINA KATILDI

Birçok ünlü isim gibi estetik modasına son olarak Cenk Eren dâhil oldu. Bir süredir sosyal medyadan herhangi bir paylaşımda bulunmayan Eren'in bu sessizliğinin altından estetik operasyon çıktı.

Cenk Eren yüzüne estetik yaptırdı!

YÜZÜNÜ GERDİRDİ

Cenk Eren, 9 gün önce estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 58 yaşındaki şarkıcı, yüzünü gerdirmek için bıçak altına yattı.

Cenk Eren yüzüne estetik yaptırdı!

"SORUP DURUYORDUNUZ"

Yüzünün son halini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Cenk Eren, fotoğrafına "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düştü.

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