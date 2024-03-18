Bengü'nün yorumuna cevap geldi!

Ünlü isimlerin yaptırdıkları estetikler konuşulmaya devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı Bengü, "Estetik erkeklerde pek güzel durmuyor" diyerek, estetik yaptıran ünlü erkekler hakkında yorumda bulunmuştu.. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; bu yorum ve gündeme gelen estetik konuları sonrası, Rafet El Roman'dan bir itiraf geldi.RAFET EL ROMAN'DAN BENGÜ'NÜN ELEŞTİRİSİNE DESTEYüzüne yaptırdığı botoks nedeniyle sıkça konuşulan Rafet El Roman, "Kadınlar haklı, erkeklere estetik yakışmıyor. Ben şahsen botoks yaptırdım, pişman oldum. Sevenlerimden çocuklarıma kadar herkes yadırgadı" diyerek, Bengü'nün eleştirisine de destek vermiş oldu.