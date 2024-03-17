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Beyaz Gazete
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Komşu çıldırdı onlar kaçtı

Başak Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ, Etiler’de bir restorana gitti. Mekanın çok yakınında evi olan bir vatandaş, işletmeciye isyan etti: Yeter artık, bu kadar gürültü hayatımızı kararttı.

Ekleme: 17.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Başak Dizer önceki gece Etiler'deki bir mekana eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına eğlenmeye gitti. Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi içeri giriş yaptı. Bu esnada karşı apartmanda oturan bir komşu, mekandan gelen yüksek sesten şikayetçi oldu. Daha sonra inip mekana giden komşu, işletmeci ile tartıştı.

Komşu çıldırdı onlar kaçtı

Bunun üzerine olumlu bir karşılık alamayan komşu, "Bunlar yıllardır böyle. Ben artık bıktım. Sürekli şikayet ediyorum ama nafile" dedi. Tam bu olaylar yaşanırken görüntü vermek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşini de mekanın arka tarafından çıkarttırarak uzaklaştı.
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