'İnsan olarak görmüyorum' demişti!

Bülent Ersoy, bir programda Zeki Müren ile ilgili sözleriyle gündem olmuştu.Hiç kimse bilmez bunu diyerek sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürmüştü.Yılmaz Morgül sessizliğini bozarak "Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Devran, sizin kıskançlığınız yüzünden öldü" demişti.Ateş püskürmeye devam eden Morgül, "O şahıs kendini Türkiye'nin en büyük sesi ilan edip bir daha gelmez benim gibisi diyecek kadar rayından çıktı, seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın.Aklı sıra Zeki Müren'i aşağılıyor, o değerli sanatçı senden 20 yıl önce Türk musikilerini okudu" dedi.Morgül'ün bedduası ise sosyal medyada tepkiye neden oldu. Şarkıcı şunları söyledi: "İnanılır gibi değil açıklamaları, zaten okuyamaz artık, anlıyorum onu da rahatsızlığı var.Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum... Akıl sağlığından şüphe duyuyorum, rezil bir iş ile kendini bitirdin, gebersin..." şeklinde açıklama yapmıştı.Sabah'ta yer alan habere göre Bülent Ersoy, Yılmaz Morgül'ün paylaşımının ardından harekete geçti.İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Yılmaz Morgül için uzaklaştırma kararı çıkarılması için talepte bulundu.Başvuruyu değerlendiren mahkeme uzaklaştırma talebini reddetti.