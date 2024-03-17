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'İnsan olarak görmüyorum' demişti!

Duayen sanatçı Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki açıklamaları ortalığı karıştırmıştı. Zeki Müren'in kendisini kıskandığı için öldüğünü ileri süren Diva Bülent Ersoy'a Yılmaz Morgül ateş püskürmüştü. Morgül, "Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum. Akıl sağlığından şüphe duyuyorum" sözlerini kullanarak sosyal medya hesabından kavganın fitilini ateşlemişti. Olayın ardından Bülent Ersoy, Aile Mahkemesi'ne başvurarak Yılmaz Morgül için uzaklaştırma kararı çıkarılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkemeden flaş karar geldi...

Ekleme: 17.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Bülent Ersoy, bir programda Zeki Müren ile ilgili sözleriyle gündem olmuştu.

Hiç kimse bilmez bunu diyerek sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürmüştü.

'İnsan olarak görmüyorum' demişti!

Yılmaz Morgül sessizliğini bozarak "Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Devran, sizin kıskançlığınız yüzünden öldü" demişti.

Ateş püskürmeye devam eden Morgül, "O şahıs kendini Türkiye'nin en büyük sesi ilan edip bir daha gelmez benim gibisi diyecek kadar rayından çıktı, seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın.


'İnsan olarak görmüyorum' demişti!

Aklı sıra Zeki Müren'i aşağılıyor, o değerli sanatçı senden 20 yıl önce Türk musikilerini okudu" dedi.
Morgül'ün bedduası ise sosyal medyada tepkiye neden oldu. Şarkıcı şunları söyledi: "İnanılır gibi değil açıklamaları, zaten okuyamaz artık, anlıyorum onu da rahatsızlığı var.

Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum... Akıl sağlığından şüphe duyuyorum, rezil bir iş ile kendini bitirdin, gebersin..." şeklinde açıklama yapmıştı.

'İnsan olarak görmüyorum' demişti!

Sabah'ta yer alan habere göre Bülent Ersoy, Yılmaz Morgül'ün paylaşımının ardından harekete geçti.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Yılmaz Morgül için uzaklaştırma kararı çıkarılması için talepte bulundu.

'İnsan olarak görmüyorum' demişti!

Başvuruyu değerlendiren mahkeme uzaklaştırma talebini reddetti.
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