'Cinsel hastalık kap, geber'

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun başı, sosyal medya sapığıyla fena halde dertte… İddiaya göre ünlü oyuncunun yurt dışında yaşayan takipçisi Derya Ö.(40), Kaygılaroğlu'na musallat oldu. Derya Ö. tarafından tehdit ve hakaret dolu mesajlar alan ünlü oyuncu, dayanamadı. Korku ve panikle savcılığa başvuran Kaygılaroğlu takipçisiyle davalık oldu.İddiaya göre Almanya'da yaşayan Derya Ö, Uraz Kaygılaroğlu'na kafayı taktı. Ünlü oyuncuyu sıkı takibe alan kadın, 5 Haziran 2023 günü Kaygılaroğlu'na destan gibi bir mesaj attı.ı."Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün. Senin psikopat olduğunu herkese söylüyorum. Beni yok etmeye çalıştın, benden intikam aldın. Yaptığında bir b*k olsa, ne biçim adamsın sen" şeklindeki mesajları gören ünlü oyuncu büyük şok yaşadı.Yazdıkları bununla da bitmeyen Derya Ö., iddiaya göre devamında "Haftada bir çocuğunu görüp reklam yapıyorsun, insanlar seni iyi baba zannediyor.Hayvanlar bile senin gibi değil. Paran var diye her şeyi yapabileceğini zannediyorsun, Türkiye'nin pisliğisin, yurt dışında sana kimse bakmaz. Bana travmalar yaşattığını farkında mısın? Allah belanı versin. Hayatında hiç bir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklindeki mesajlarını sürdürdü.Aldığı mesajlar karşısında ne yapacağını şaşıran ünlü oyuncu, soluğu savcılıkta aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Kaygılaroğlu'nun şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada tanık Atalay Ş. de ifade verdi.İfadesinde ünlü oyuncunun şüpheli Derya Ö.'den mesajlar aldığını belirterek şüphelinin "Sen görürsün, sana hayatı dar edeceğim" şeklinde mesajlar attığını ileri sürdü.Ancak şüpheli Derya Ö.'nün yapılan tüm araştırmalara rağmen ifadesi alınamadı. Bunun üzerine şüpheli kadın hakkında adli makamlarca yakalama emri çıkartıldı.Savcılık, dosya kapsamında iddiaları destekler nitelikteki mesaj tutanağı gereğince şüpheli Derya Ö.'nün "Zincirleme suç saikiyle hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.Pis Yedili dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde dizilerin aranan yüzü haline geldi. Yaptığı diyetle 64 kilo veren Kaygılaroğlu'nun sırrı ortaya çıktı. 35 yaşındaki oyuncu 140 kilodan tam 76 kiloya kadar düştü. 2 yıl içerisinde tığ gibi kalmayı başaran oyuncu yaptığı diyeti de açıkladı. Peki Uraz Kaygılaroğlu nasıl kilo verdi? Uraz Kaygılaroğlu hangi diyeti uyguladı? İşte kısa sürede zayıflamak isteyenler için o yöntem...2 yıl içerisinde 140 kilodan 76 kiloya düşmeyi başaran Uraz Kaygılaroğlu, uyguladığı diyet sayesinde 2 yıl içerisinde 64 kilo verdi.Uraz Kaygılaroğlu, uyguladığı diyet listesinde pek çok besinin olduğunu açıkladı. Ayrıca annesinin ısrarları sonucunda başladığı kilo verme yolculuğunun 2 yıl sürdüğünü aktardı.Ünlü oyuncu yaptığı diyet sayesinde 2 senede tam 64 kilo vermeyi başardığını açıkladı. 140 kilodan 76 kiloya inmeyi başaran Uraz Kaygılaroğlu, uyguladığı diyeti zayıflamak isteyenler için de paylaştı.Uraz Kaygılaroğlu uyguladığı diyet sayesinde bambaşka birine dönüşmeyi başardı. 140 kilodan 76 kiloya düşmeyi başaran ünlü oyuncu, pek çok kişinin merak ettiği diyet sırrını da açıkladı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun formülü;Kahvaltıdan Önce: 1 bardak ılık su ile 1 bardak normal sıcaklıkta su tüketilmesi gerekiyor.Kahvaltıda: 2 dilim beyaz peynir (60 gr) veya 1 yumurta. Ayrıca 1 dilim peynir, bol çiğ sebze ve 2 ince dilim ekmek (50 gr).Kuşlukta: 1 porsiyon taze meyve tüketilmesi gerekiyor.Öğlen: 2 veya 3 adet köfte ya da aynı miktarda et. Ayrıca 1 dilim ince ekmekle bol salata (biraz zeytinyağı ilave edilmeli) tüketilmesi gerekiyor.İkindi: 2 adet dilim ince ekmek (50gr) ve 1 dilim beyaz peynir tüketilmesi gerekiyor.Akşam: 2 su bardağı ayran veya 1 su bardağı yoğurt tüketilmeli. Ayrıca bol salata (biraz zeytinyağı eklenerek) ve 1 dilim ince ekmek tüketilmesi gerekiyor.Gece: Bir avuç bademin, cevizin veya fındığın yatmadan önce tüketilmesi gerekiyor.Her Gün: 15 bardak (2 veya 3 litre) su tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca her 3 öğün sonrasında da 3 adet portakal tüketilmesi gerekiyor.