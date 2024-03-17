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Aşk uyumuna bakın!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal 2016 yılında Cunda Adası'nda evlenmişti. Mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çiftin Lalin ve Leyla adında kızları var. Tanışma hikayeleri magazin gündeminde geniş yankı uyandıran çiftin aşk uyumları da bir hayli etkileyici çıktı. İşte parmakla gösterilen çiftin aşk uyumu...

Ekleme: 17.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutluluklarıyla sanat dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve ünlü oyuncu Sinem Kobal 2016 yılında Cunda Adası'nda evlenmişti.

Aşk uyumuna bakın!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun aşk uyumuna bakın! Resmen birbirleri için yaratılmışlar! Tanışma hikayeleri olay olmuştu...

Mutlu evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandıran çiftin Lalin ve Leyla adında kızları var.

TANIŞMA HİKAYELERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Kobal, eşiyle tanışma anını "Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki." sözleriyle anlatmıştı.

Aşk uyumuna bakın!

AŞK UYUMLARINA BAKIN!

14 Ağustos 1987 doğumlu Sinem Kobal aslan burcu iken 18 Haziran 1974 doğumlu Kenan İmirzalıoğlu ise ikizler burcu.

Aslan ve İkizler arasında çok büyük görüş ayrılığı olmadığı bilinir. Tam tersine bu beraberlik neşeli, çok canlı ve ışıklı bir ilişkidir. İşte bu yüzden magazin camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyorlar.

Aşk uyumuna bakın!

UYUM
Aşkta:%80, Arkadaşlıkta %90
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