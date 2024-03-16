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Yasmin Erbil, Mısır'a gitti!

Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, annesiyle tatile çıktı. Mısır'a giden Erbil, karelerini Instagram hesabından yayınladı.

Ekleme: 16.03.2024 - 01:05 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star yarışmasının yayınlanan geçen bölümlerinde Acun Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evinden çuvalla yemek çaldığını açıklamıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayın ardından Acun Ilıcalı, Survivor Poyraz'a 10 ödül oyunu cezası vermişti.

Poyraz hakkında sevgilisi Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil de sessizliğini bozmuştu.

Yasmin Erbil, Mısır'a gitti!

'TEK BAŞINA YAPMAMIŞ ZATEN'

Yarışmada yaşananların konuşulduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Arto'ya mesaj atan Erbil, 'Yiğit Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Bir yarışma insana neler yaptırıyor! Hem tek başına da yapmamış zaten' sözleriyle Poyraz'ı savunmuştu.

Yasmin Erbil, Mısır'a gitti!

SEVGİLİSİNE SİTEM ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de mavi takım iletişim ödülünü kazanmış ve Poyraz, canlı yayında annesi ile sevgilisi Yasmin Erbil'i göremeyince üzülmüştü.

Yasmin Erbil, Mısır'a gitti!

'ZAHMET OLDU AŞKIM'

'Annemden de Yasemin'den de hiçbir mesaj göremedim' diyen Yiğit Poyraz, canlı yayın hakkının sonunda yayına katılan Yasmin Erbil'e sitem etmiş ve şöyle seslenmişti:

Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım.

'BİR DAHA UYKU YOK BANA'

Yasmin Erbil ise daha sonra yaptığı paylaşımda uyuyakaldığını itiraf etmişti. Ünlü isim, 'Sürekli paylaşıyorum aşkım benim. Yayını 'biraz uyuyayım kazandıklarında uyanırım' deyip kaçırdığıma inanamıyorum. Bir daha uyku yok bana' ifadelerini kullanmıştı.

Yasmin Erbil, Mısır'a gitti!

TATİLDEN PAYLAŞTI

Erbil, son olarak 354 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Mısır'a tatile gittiği pozlarını paylaştı.
Piramitler önünde poz veren Erbil'e sosyal medyada yorum yağdı.

Yasmin Erbil, Mısır'a gitti!

'POYRAZ OLSAYDI DEVELERİ ÇALARDI'

Takipçileri ünlü isme 'Poyraz olsaydı develeri çalardı', Poyraz ceza almış, Yasmin tatile gidiyor' gibi yorumlar yaptı.

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