Serenay Sarıkaya'nın tarzı gündem oldu!

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyeri dışında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan 31 yaşındaki güzel, bu kez Güney Kore'deki bir etkinlikte tercih ettiği kombinle çok konuşuldu. İşte Sarıkaya'nın olay yaratan pozları...

Son olarak final yapan 'Aile' dizisinde 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, Türkiye elçisi olduğu lüks mücevher markası Bvlgari'nin Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşen etkinliğine katıldı. Özel davet için hazırlanan oyuncu, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.Siyah çorap üzerine siyah badi giyen güzel oyuncu, çok konuşulan kombini gümüşrengi çanta ve siyah topuklu ayakkabıyla tamamladı. Sarıkaya'nın başındaki siyah bandana da dikkat çekti.Seul pozlarını 10,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Serenay Sarıkaya'nın siyahlar içindeki kombini hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.'SANA HER ŞEY YAKIŞIYOR'Oyuncunun takipçileri; 'Yine bir güneş gibi parladı', 'Ne yapsan olay', 'Süper star', 'Sana her şey yakışıyor', 'Bu kadın asla yaşlanmayacak', 'Mükemmel', 'Bu ne güzellik', 'Taş bebek' ve 'Harika görünüyorsun' şeklinde övgü dolu mesajlar yazdı.YENİ AŞKI MERT DEMİR Mİ?Müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı öne sürülen Sarıkaya, sosyal medyada iddiaları güçlendiren bir hamlede bulunmuştu. Oyuncu, Mert Demir'in paylaştığı bir videoya, kalp ve gül emojileriyle yorum yapmıştı.