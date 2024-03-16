Sahneye annesinin uğruyla çıktı!

KKTC'de müzik ziyafeti sunan Şevval Sam, "İlla albümünde benim de iki bestem yer almıştı. Biri 'Gül Güzeli', diğeri 'Daha Gidecek Çok Yolumuz Var' adlı şarkıydı. Çok şanslıyım, şarkılarım Türkiye’nin en muhteşem sanatçılarından biri tarafından söylendi. Daha da şanslıyım o özel sesin sahibi benim annem" dedi.Daha Gidecek Çok Yolumuz Var parçasının yeniden keşfedildiği için mutlu olduğunu belirten Şevval Sam, "Bu yüzden onu da sahneye koymaya karar verdim. O şarkının en güzel yorumu hâlâ tabii ki annem Leman Sam’a ait. Ben de bunun tadını çıkarıyorum doğrusu" şeklinde konuştu.