Malikane kül oldu

Rol aldığı projelerin yanı sıra podyumlarda da rüzgar gibi esen ünlü İngiliz model Cara Delevingne'in Los Angeles'taki malikanesinde korkutan bir yangın çıktı.Tiyatro oyunu için Londra'da olan 35 yaşındaki model, yangın sırasında evde değildi ancak iki kedisi evdeydi. Model, Instagram hesabından kedilerinin kurtarıldığını açıkladı.Model konuyla ilgili "İnanamıyorum. Hayat bir anda değişebiliyor. Sahip olduklarınızın kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.13 itfaiye aracı ve 93 itfaiye erinin çabasıyla kontrol altına alına alınan yangının, evin arka bölümündeki bir odada çıktığı ve daha sonra tüm eve yayıldığı belirtildi. Ancak yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.