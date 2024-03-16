Hapis cezası aldı

Dünyaca ünlü dizi Squid Game ile adından söz ettirmeyi başaran 79 yaşındaki Oh Young-soo istismar suçlaması ile gündeme geldi.Kırsal bir kesime tiyatro oyunu için 2017 yılında giden oyuncu, bir kadını istismar ettiği iddiasıyla gündeme geldi. 2022 yılında dünya basınına sızan olay davalık olan ünlü oyuncu, Güney Kore'de mahkemeye çıktı. Suçlu bulunan oyuncuya 8 aylık ertelenmiş hapis cezası verildi.Suçlama hakkında konuşan oyuncu, "Yaşım itibariyle mahkeme karşısına çıkmak benim için zor. Hayatımın bir şekilde sona ereceği gerçeği nedeniyle hayatımın mahvolduğunu hissediyorum. Sizden akıllıca bir karar vermenizi rica ediyorum" dedi.