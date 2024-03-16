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Demet Sağıroğlu'ndan Kayahan açıklaması!

Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan; 1994 yılında aranjörlüğünü Uzay Heparı'nın, prodüktörlüğünü ise Şehrazat'ın yaptığı 'Kınalı Bebek' albümüyle büyük çıkış yakalayan Demet Sağıroğlu, merhum sanatçı ile uzun süre küs kalmalarına neden olan olayı anlattı.

Ekleme: 16.03.2024 - 01:02 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
3 Nisan 2015'te vefat eden Kayahan'ın vokalliğini yaparken albüm çıkarmak isteyen ancak bu konudaki isteksiz tutumundan dolayı usta sanatçı ile müzikal yolculuğunu sonlandırma kararı alan Demet Sağıroğlu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEN DE DEĞİŞTİM, GİDİYORUM"

Erken olduğunu düşünüyordu, benim hazır olmadığımı düşünüyordu. Beş sene olmuştu Kayahan abiyle vokal sürecim. Hatta Sezen'e kızıyordu, 'Bu Aşkın'ı çıkardılar, şimdi senden de bekliyorlar' diye. Sonrasında ben bir süre istedim, masaya eliyle çizerek 'Eylül ayında çıkacak' dedi. Ağustos'ta 'Kayahan abi ne oldu?' dedim, 'Masa değişti' dedi! 'O zaman ben de değiştim, gidiyorum' dedim. 2,5 sene küs kaldık. Ben 'Kınalı Bebek'i, 'Arnavut Kaldırımı'nı çıkardım. Sonra haber yolladı, 'Gelsin, göreyim kızımı' demiş, 'Kayahan abi dinledin mi?' diyorum, 'hayır' diyor.

Demet Sağıroğlu'ndan Kayahan açıklaması!

"KİMSEYE BEDAVA ŞARKI VERMEDİ"

Demet Sağıroğlu, "Kayahan, 'Sana şarkılar vereceğim' dedi. Kayahan abi, kimseye bedava şarkı vermedi bugüne kadar, hiç kimseye. Bana üç tane şarkı verdi; 'Şikayetim Var', 'Sana Kaldı' ve 'Teslim ol'. Bana böyle bir vefa gösterdi. Sahiplendi. Şehrazat ilk albümün prodüktörü oldu, ikinci albümün prodüktörü Kayahan" ifadelerini kullandı.

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